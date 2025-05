Torneo delle Frazioni di Montignoso: al via la XX edizione con il Galà di presentazione

Il Galà di presentazione, con sorteggio annesso di gironi e calendario, rappresenta come sempre il primo atteso squillo di tamburi del “Torneo delle Frazioni di Montignoso – Memorial Giancarlo Paolini“, il seguitissimo torneo di calcio giunto quest’anno alla sua XX edizione. Il d-day è per questa sera alle ore 21 con location invariata rispetto agli ultimi anni ovvero il Maracuja Beach del Cinquale. A condurre la serata sarà Simone Paolini, grande organizzatore del torneo e presidente dell’Associazione Giancarlo Paolini. Interverranno il sindaco di Montignoso Gianni Lorenzetti, il delegato allo sport Stefano Del Giudice ed il consigliere regionale della Lnd della Toscana Andrea Antonioli.

Naturalmente non mancheranno le miss delle frazioni sponsorizzate e coordinate dall’Autoscuola Massese. Il torneo inizierà il 2 giugno e vedremo chi sfiderà il Cerreto, regina in carica, nella gara inaugurale. Paolini ringraziare la famiglia Turba per l’ospitalità e rivolge i complimenti al Montignoso Calcio per la vittoria del campionato di Prima Categoria. Alla fine del gran galà sarà offerto un buffet a tutti i presenti.

Gianluca Bondielli