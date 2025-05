Torneo delle Frazioni. "In estate il calcio parla in dialetto»

È tutto pronto per la 4ª edizione del Torneo delle Frazioni, l’attesissima competizione calcistica che, dal 5 giugno al 18 luglio, trasformerà Massa in un vero e proprio stadio a cielo aperto. Dieci le frazioni protagoniste: Montagne, Massa Centro, Turano, Poggi, Ronchi, Marina di Massa, Ricortola, Romagnano, Mirteto e Ortola. Dieci comunità, dieci identità, un solo grande spirito di appartenenza. Dopo il successo travolgente della scorsa edizione, che ha visto Romagnano trionfare davanti a circa 2000 spettatori in una finale da brividi, il torneo si allarga ancora: quest’anno sono coinvolti oltre 700 partecipanti, tra atleti, organizzatori, staff e giovanili.

Oltre al torneo principale, infatti, scenderanno in campo anche i ragazzi delle annate 2011-2012 e i più piccoli del 2013-2014 e 2015-2016, in un mix di talento, passione e futuro. Le partite degli adulti e dei ragazzi 2011-12 si disputeranno al campo sportivo di Romagnano, mentre i più piccoli giocheranno alle Colline Massesi. Il calcio d’inizio è fissato per mercoledì 5 giugno alle ore 19, con la partita inaugurale tra Romagnano e Mirteto della categoria 2011-12, seguita subito dopo dal match degli adulti. Ogni frazione è rappresentata da una propria squadra composta da residenti o da chi vi ha vissuto almeno sette anni. Sono ammessi al massimo tre “stranieri“ per squadra ma con regole ferree a tutela dell’identità locale.

Anche quest’anno il torneo gode del patrocinio del Comune di Massa: "È un evento che coinvolge tutta la città, che migliora anno dopo anno – spiega Roberto Acerbo assessore allo Sport –. Il sogno? Unire attraverso lo sport, creatività, radicamento e sana competizione. In campo, oltre ai dilettanti, si sono visti anche giocatori con esperienze in Serie C e D, a testimonianza della crescente qualità del torneo. Il conto alla rovescia è cominciato. Perché a Massa, in estate, il calcio parla il dialetto delle frazioni. E ogni tackle, ogni gol, ogni abbraccio sugli spalti, è un piccolo inno alla città intera.