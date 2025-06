Torneo di Calcio delle Contrade di Querceta: Cervia e Leon D’Oro vincono nel girone B

Dopo la prima giornata del girone A, il quadro della 52esima edizione del Torneo di Calcio delle Contrade di Querceta si chiude con il girone B.

Cervia-Madonnina 3-2

Partita incredibile, che sembrava chiusa a metà ripresa, ma che si ribalta negli ultimi incredibili minuti. Madonnina avanti con Sacchelli, che trova l’angolo alto con un bellissimo diagonale appena entrato in area. Il raddoppio arriva ad inizio ripresa, su rigore, con Mazzone e sembra chiudere i giochi. A quel punto, però, si sveglia la Cervia. Maggi accorcia con una bella incornata e sempre di testa arriva il 2-2, stavolta firmato da Tedeschi. Completa il ribaltone ancora Maggi in mischia. "Sotto due a zero - argomenta Roberto Rebughini - ci siamo finalmente accesi mentalmente ed abbiamo forzato di più chuudendoli nella loro area. La tenacia e l’orgoglio, non ci hanno mai fatto difetto come contrada e, contro una buona squadra e con grandi individualità, alla fine ci siamo proprio aggrappati a lei per ribaltare tutto". "Ho poco da rimproverare ai ragazzi. Siamo stati in partita fino a che fisicamente abbiamo retto, poi c’è stato un calo. Loro sono una grandissima squadra", commenta Marco Iori della Madonnina.

Leon D’Oro-Pozzo 2-1

Avvio con le due squadre contratte, ma con il passare dei minuti il Leon D’Oro sale di tono. Landi ed Adami falliscono due buone occasioni, ma è il preambolo alla rete del vantaggio che arriva grazie allo stesso Landi, che stoppa il pallone e gira splendidamente al volo di sinistro nel sette. Nella ripresa il raddoppio è firmato Adami, con una potente conclusione da dentro l’area di rigore. Il Pozzo prova a reagire, ma la rete di capitan Grassi, su inserimento e conclusa con un preciso piattone di sinistro, non cambia l’esito della partita.

"Vincere la prima partita al torneo non è mai facile - premette Giacomo Vannoni -, ma è molto importante in ottica passaggio del turno. La strada è lunga ma ci siamo". "Siamo delusi dal risultato, ma comunque felici per la prestazione - argomenta Avio Landi, al 3° anno alla guida del Pozzo, nonché storico secondo di Walter Vangioni (chissà che tutti e due non finiscano sulla panchina del Viareggio...). Alla loro maggiore qualità tecnica abbiamo contrapposto la nostra organizzazione di gioco, ma non è bastato. Comunque siamo in gioco".

Sergio Iacopetti