Torneo di sviluppo Uefa. Un terzo posto storico per le giovani titane

L’ultimo impegno della Nazionale di San Marino femminile nel Torneo di sviluppo Under 16, contro il Lussemburgo, impiega davvero poco a decollare. Le centroeuropee si fanno vedere con la combinazione tra Jorge e Morvilli, neutralizzata da una presa bassa di Mastronardi. Sul fronte opposto, il primo affondo vale il vantaggio sammarinese: Terenzi tiene vivo un pallone che, dopo un rimpallo sul corpo di Benedettini al limite dell’area, si trasforma in un perfetto assist per il morbido pallonetto di Terenzi che accende il pubblico allo stadio di Acquaviva. Terenzi che poi si ripeterà alla mezz’ora, ma il Lussemburgo riesce a fare la voce grossa per ben sei volte davanti a Mastronardi chiudendo con un successo per 6-2. Torneo di sviluppo che si è chiuso con il primo posto della Georgia. Titane al terzo alla loro prima partecipazione.