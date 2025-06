Torneo Equality. Le Marche vincono la manifestazione riservata a giocatori di origine straniera

La Rappresentativa Marche Under 19 ha vinto il Torneo Equality, riservato a quei giocatori di origini straniere che militano nelle rispettive regioni che hanno partecipato alla kermesse. Dopo aver battuto l’Umbria in semifinale, i ragazzi allenati da Matteo Pazzi si sono superati sconfiggendo il Lazio per aggiudicarsi la vittoria del trofeo. Il tutto è stato condito dalla splendida e prestigiosa cornice del Centro Tecnico di Coverciano. Non sono mancati sorrisi e selfie con ex giocatori del calibro di Marek Hamsik e Leonardo Bonucci, impegnati nel corso da allenatori Uefa Pro di Coverciano.

I 18 ragazzi convocati per la rappresentativa delle Marche sono stati selezionati da un gruppo di circa 250 giocatori che rispettavano i requisiti necessari per partecipare al Torneo Equality. I gol di Lalaj, Seye, Saidykhan e Murtezani hanno permesso alle Marche di vincere la semifinale con l’Umbria 4-1. Nella finale, è arrivato il bis, vincendo 3-2 con il Lazio. Marche subito sotto 1-0, poi i laziali hanno fallito un rigore ed ecco la rimonta fino al 3-1 griffata Seye, Caleap e Lalaj. Il Lazio ha accorciato fino al 3-2 ma il risultato non è cambiato più.

"Sono state due partite diverse. La semifinale – ricorda il selezionatore Matteo Pazzi – con l’Umbria ci ha visto protagonisti dal primo all’ultimo minuto. Soffrendo poco e concretizzando le palle gol create. Per quanto riguarda la finalissima, siamo stati un po’ meno bravi nella prima frazione, coi laziali più pericolosi. Abbiamo ribaltato partita e risultato nel corso della ripresa, grazie all’aiuto delle sostituzioni, che hanno dato più freschezza. Ringrazio i ragazzi perché si sono messi a completa disposizione – conclude il selezionatore -, nonostante le condizioni difficili. Caldo e orari non erano fattori da sottovalutare. Parliamo di ragazzi selezionati e visionati nel corso di tutto l’anno, non solo nell’ultima parte di stagione".