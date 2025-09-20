Torneo giovanile In memoria di Mario Santini. Gli Esordienti 2014 in campo fino a domani a Lido

Mario Santini, scomparso nei mesi scorsi, è stato un pezzo da novanta nella storia sportiva di Lido di Camaiore. E non solo... La società gialloblù, della quale è stato il totem per una vita, ha deciso di ricordarlo con un torneo giovanile che è iniziato nello scorso fine settimana e che si concluderà domani al campo sportivo “Egidio Raffaelli“: mattina e pomeriggio, per far divertire, nel segno del pallone, tanti ragazzini della categoria Esordienti 2014... quindi i ragazzini di 10 e 11 anni che vanno alla scoperta dei segreti del pallone con entusiasmo e con il gusto della sorpressa.

Dodici le formazioni impegnate nel torneo: Lido di Camaiore, Ricortola, San Vitale, Don Bosco, Montecarlo, Cgc Viareggio, Pieve San Paolo, Atletico Lucca, Seravezza, Hitachi, Capannori e Progetto Giovani. Vinca chi vinca, a trionfare sarà la passione per il calcio. Per i partecipanti, una giornata di sport e di divertimento; per gli organizzatori un doveroso omaggio ad una persona che ha dedicato molto tempo alla crescita (non solo sportiva) del calcio giovanile a Lido di Camaiore.