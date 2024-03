Torneo internazionale Roma caput mundi. Titani ko a un passo dalla finale

Non è bastata un’altra buona prova alla Nazionale Under 18 di San Marino per accedere alla finale del torneo internazionale Roma Caput Mundi. Nell’ultima gara del gruppo B allo stadio Liri di Monte San Giovanni Campano, i titani hanno ceduto solamente ai calci di rigore nella sfida contro i canadesi del Markham. Vantaggio dei biancazzurri di Cancelli nel primo tempo grazie alla rete di Alberto Riccardi. Poi nella ripresa i canadesi trovano il pari con Colin Pate. La sfida dunque procede ai calci di rigore che però sorridono alla squadra di Eric Nelson: i canadesi infatti non sbagliano dagli undici metri e vanno a segno con Shaik, Pate, Zhang e Tapalaga; i titani, nonostante le trasformazioni di Giacopetti e Giulio Bugli, pagano gli errori dal dischetto di Forcellini e Enea Della Balda. Il torneo poi è stato vinto dai gallesi delle Welsh Schools Fa, sconfitti 2-1 proprio dalla Nazionale di San Marino nella seconda giornata.