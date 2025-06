Torneo Jacopo Menchi 2025: oggi la finalissima al Faggi

L’edizione 2025 del "Torneo Jacopo Menchi", organizzato come di consueto dalla Pietà 2004, sta svolgendosi al Faggi e sta vedendo sfidarsi alcune delle migliori formazioni U14 d’Italia.

Oggi verrà tra l’altro decretata la società che si aggiudicherà il trofeo (che lo scorso anno fu appannaggio dell’Empoli) considerando la finalissima programmata per le 17.

La prima giornata della rassegna si è svolta però lo scorso sabato e per quanto alcune partite siano state posticipate di qualche ore a causa di un incidente in autostrada che ha ritardato l’arrivo di alcune compagini, lo spettacolo non è mancato. Si sono messi in mostra ad esempio i giovani dell’Oltrera, capaci a sorpresa di battere sia l’Empoli (2-0) che il Monza (1-0).

Un successo ed un pareggio per la Fiorentina, che dopo aver pareggiato a reti bianche con il Pisa nella prima gara ha battuto lo Spezia nella seconda per 2-1. I liguri si sono peraltro poi riscattati regolando 1-0 la Carrarese. Infine i giovanissimi padroni di casa della Pietà si sono difesi bene anche se hanno incontrato la "schiacciasassi" Juventus che ha vinto 3-0 al termine di un incontro particolarmente impegnativo. Da segnalare infine il rendimento del Torino, che ha sconfitto il Monza con il medesimo punteggio.