Torneo Lucii: Sales trionfa sui campi del San Donato Tavarnelle

Concluso il 35° Torneo Lucii con la Sales indiscussa protagonista sui campi del San Donato Tavarnelle, società organizzatrice. Minicalciatori fiorentini in evidenza nel divertente incontro, decisivo per decretare il vincitore del torneo, tra i Piccoli Amici 2017 della Sales e della Valdipesa Giovani. Al termine della bella partita ha prevalso la Sales per 3-1. La squadra gialloblù di via Gioberti, allenata da Nunzio De Salvo, ha centrato questo successo scendendo in campo con questo gruppo: Carrai, Crocchini, Khawaja Baglioni, Lavacchi, Serraglini, Simoni, Zucconelli. La Sales ha alzato la coppa al cielo conquistando il primo posto della classifica a spese dei padroni di casa giunti secondi ad un punto. La Valdipesa Giovani ha schierato Bagnoli, Calonaci, Ceccherini, Nannetti, Bogi, Salvini e i gemellini Reis e Rejan Rexhaj. Al terzo e quarto posto si sono classificati Montelupo e Colligiana.

Per quanto riguarda le altre categorie si sono aggiudicate le coppe del primo premio, oltre all’Albereta (Pulcini 2014) e alla Sales (Primi Calci 2016), anche la Giovani Colligiana (Esordienti B 2013), Poggibonsese (Pulcini 2015) e Giovani Colligiana (Primi Calci 2018). Una combattuta e spettacolare partita tra gli Esordienti B (anno 2013) del Sangimignano e del San Donato Tavarnelle, conclusasi 6-5, ha chiuso il sipario dopo trentasei incontri del prestigioso torneo giovanile Luciano Lucii, ben organizzato dalla società gialloblù chiantigiana (prima squadra in serie D) diretta dal presidente Andrea Bacci.

Al torneo Luciano Lucii hanno partecipato importanti squadre fiorentine e senesi come Albereta, Montelupo, Giovani Colligiana, Poggibonsese, Sales, San Donato Tavarnelle e Valdipesa Giovani. La manifestazione, diretta dal responsabile della Scuola Calcio del San Donato Tavarnelle Paolo Tascioni, ha riscosso un lusinghiero successo con in campo tante giovani promesse che hanno mostrato fair play e rispetto delle regole fra gli applausi del numeroso pubblico sempre presente sulle tribune.

Francesco Querusti