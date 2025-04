Torneo Mirabilandia Festival: 162 squadre da tutta Italia per un weekend di calcio giovanile

Dopo il grande successo del Torneo del Mare Adriatico, Adriasport organizza un’altra grande manifestazione sportiva sui campi della riviera in collaborazione con Asd Bakia Cesenatico. Si tratta dell’ottava edizione del Torneo Mirabilandia Festival, evento che si svolgerà su diversi impianti delle province di Forlì-Cesena e Ravenna. Al torneo, che si disputerà da oggi a domenica, come disposto dal Consiglio dei Ministri in osservanza dei funerali del Santo Padre Francesco, parteciperanno 162 squadre provenienti da tutta Italia, per un totale di oltre 400 partite. I giovani atleti e i loro staff si dirigeranno sui vari impianti di gara, divisi tra Cesenatico, Cervia, Milano Marittima e Martorano, per un weekend di grande sport e divertimento. A partecipare al torneo saranno tutte le categorie della Scuola Calcio e quelle del Settore Giovanile, fino all’Under 17. Al Mirabilandia Festival ci saranno società provenienti da tutta Italia con una forte partecipazione delle compagini emiliane, oltre a varie squadre romagnole e a formazioni provenienti anche dall’estero, ossia i serbi del Milutinac e i maltesi dello Zebugg Rangers.