Torneo Nando Cleti. L’Academy Civitanovese scrive il suo nome nell’albo d’oro

Affermazione dell’Academy Civitanovese nella 39ª edizione del torneo Cleti, la blasonata rassegna allestita dalla Maceratese e rivolta agli Esordienti a 9 (classe 2012). I rossoblù allenati da mister Valente hanno alzato per la prima volta il trofeo, battendo nella finalissima proprio i Ratini padroni di casa. Al "Nando Cleti" il punteggio viene calcolato in base ai punti conseguiti nei tre tempi di gioco e allo Stadio della Vittoria l’Academy ha potuto iniziare i festeggiamenti già dopo due parziali. Si è aggiudicata infatti il primo per 2-0, quindi nella decisiva seconda frazione è volata sul 3-0 salvo subire la rimonta della Maceratese.

Ai biancorossi del tecnico Ricci però è mancato l’ultimo guizzo e così il 3-2 è valso il successo alla formazione dei civitanovesi. Un risultato che ha reso ininfluente il 2-1 a favore di una comunque orgogliosa Maceratese nel terzo periodo.

Curiosità, è stata la terza finale nelle tre competizioni made in Maceratese (Velox Allievi e Giovanissimi) a terminare con un ultimo atto tutto di stampo "provinciale". L’Academy Civitanovese succede alla Vigor Senigallia e riporta la coppa nel territorio quattro anni dopo l’exploit della Recanatese. Va in archivio che ha catturato l’interesse di tanti addetti ai lavori che hanno visto all’opera diversi giovani talenti. La manifestazione ha mostrato tante belle realtà del calcio giovanile.

