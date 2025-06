Torneo Nereo Rocco 2025: 16 squadre in campo, tra cui Fiorentina ed Empoli

Grandi firme al torneo Nereo Rocco 2025. Ecco le 16 squadre presenti: Fiorentina, Milan, Monza, Pisa, Sassuolo, Empoli, Spezia, Partizan Belgrado, Vejle Danimarca, Sturm Graz, Carrarese, Affrico, Scandicci, Settignanese, Sangiovannese, Pontedera. In campo la categoria Allievi anno 2009 con partite dal 23 al 27 agosto allo stadio F. Valcareggi della Settignanese, società organizzatrice. Squadre professionistiche e dilettanti, con presenze italiane e straniere che confermano il torneo fra i più blasonati a livello italiano. Di prestigio il ritorno di Fiorentina ed Empoli. Fra le novità la presenza del Vejle della Danimarca, confermate Partizan Belgrado e Sturm Graz. Il direttivo societario della Settignanese, presieduto da Maurizio Romei con la collaborazione di Furio Valcareggi, ha come fiore all’occhiello i prestigiosi premi Nereo Rocco nazionali e i Diavoli d’argento cittadini. "Siamo orgogliosi - dice Romei - di portare avanti un trofeo di valore che mette in evidenza i campioni del futuro: Bernardeschi e Chiesa, fra gli stranieri Milenkovic, Vlahovic, Nastasic, Jovetic e altri".

F. Que.