Torneo Nicco Paro 2025: Calcio e Solidarietà a Bagno a Ripoli

Il 19, 20 e 21 aprile 2025, a Bagno a Ripoli, si terrà la quarta edizione del Torneo Nicco Paro, un evento calcistico che celebra la memoria di Niccolò Parigi, il giovane calciatore della Sales scomparso prematuramente nel 2017. Il torneo si svolgerà con il patrocinio del Comune di Bagno a Ripoli, del Comune di Firenze, e sarà supportato dalla Fondazione Nicco Paro (FGC).

Anche quest’anno, il torneo vedrà scendere in campo le squadre Under 14 di alcune delle principali realtà calcistiche nazionali e internazionali. Le formazioni si sfideranno per tre giorni, dal 19 al 21 aprile, presso il campo sportivo "I Ponti" di Bagno a Ripoli, in un’atmosfera di sport e solidarietà, la stessa che ha sempre contraddistinto l’evento e l’associazione che porta il nome di Niccolò.

"Questo torneo – spiega Matteo Parigi, presidente dell’associazione Nicco Paro - rappresenta un momento di grande emozione per noi, che ogni anno rinnoviamo il nostro impegno in memoria di Niccolò. L’obiettivo, oltre a celebrare lo sport, è quello di continuare a raccogliere fondi per la ricerca e l’assistenza oncologica, e per supportare le famiglie che si trovano ad affrontare situazioni difficili. È un evento che non solo unisce, ma soprattutto aiuta concretamente chi ha bisogno".

Di primissimo piano i club che hanno aderito all’iniziativa. Le squadre partecipanti sono Fiorentina, Empoli, Genoa, Torino, Bologna, Leeds, Stella Rossa e Sales, la squadra dove giocava Niccolò. L’incasso del torneo sarà interamente devoluto a favore di associazioni che si occupano di ricerca oncologica, assistenza sanitaria e supporto psicologico per i pazienti e le loro famiglie.

Per avere maggiori dettagli sull’evento e per contribuire concretamente all’iniziativa, è possibile visitare il sito ufficiale dell’Associazione Nicco Paro www.associazioneniccoparo.org.