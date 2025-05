Torneo Novi 2023: al via la 21^ edizione con 20 squadre e ospiti speciali

Ricomincia il torneo Novi, una manifestazione calcistica che da sempre ricopre un ruolo fondamentale per la città a livello sportivo. Alla sua 21^ edizione, il torneo più longevo della città e delle sue province nasce da un memorial di un giovane ragazzo scomparso, di nome Roberto Novi. Da qui la forza e la volontà di concretizzare un’idea di un ragazzo che continuerà a essere ricordato, anche grazie a questa manifestazione.

Il programma del torneo è stato poi illustrato ieri da Geremia Bizzarri al campo di Porotto, e quest’anno si prospetta ricco di novità. In effetti saranno 20 le squadre a partecipare, che verranno divise in 5 gironi da 4 squadre. Come l’edizione scorsa, le gare si disputeranno su un campo di calcio a 7: a passare il turno saranno tutte le prime classificate e le migliori seconde, mentre le restanti formazioni svolgeranno uno spareggio per guadagnarsi un posto agli ottavi di finale. Si partirà il 16 giugno: verranno giocate tre partite, che inizieranno dalle 20. Così come per la scorsa edizione, il Torneo Novi potrà godere di alcuni ospiti rilevanti, come famosi content creator e alcuni giocatori della neonata Kings League Italia. Si giocherà dal lunedì al giovedì a Porotto, circondati da un ambiente caloroso, uno stand bar e uno stand per acquistare l’abbigliamento personalizzato del torneo stesso. Inoltre ci sarà la partita All Star Web contro All Star Novi, che vedrà sfidarsi i migliori 10 giocatori del torneo contro i migliori giocatori del mondo social italiano.

Ieri il sindaco di Ferrara Alan Fabbri (nella foto), dopo una breve battuta, ha svolto il classico sorteggio delle squadre per comporre i 5 gironi del torneo. Per poter vedere la disposizione completa è possibile consultare i canali social del torneo. Da segnalare anche la presenza di Nicolò Contiliano, giovane centrocampista della Spal che in questa stagione appena trascorsa, ha vestito la maglia del Carpi.

Riccardo Fattorini