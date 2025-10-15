Torneo organizzato dalla pro soccer. ’Memorial Liberti’, vince sempre la solidarietà: mille euro per il ’Meyer’

A vincere la quarta edizione del "Memorial Alessandro Liberti", riservato alle categorie Esordienti under 13 e under 12, che ha visto anche la partecipazione di squadre giovanili professionistiche come Fiorentina, Pisa, Spezia e Arezzo, sono state ancora una volta la solidarietà e la partecipazione, grazie alle quali sono state devolute circa mille euro alla Fondazione Ospedale pediatrico Meyer Onlus. Un piccolo ma sentito omaggio che la società Pro Soccer Lab della presidente Benedetta Mazzini ha voluto fare in ricordo del nipote scomparso sei anni fa.

"Riuscire a dare anche quest’anno il nostro piccolo contributo alla Fondazione Meyer – ha spiegato Benedetta Mazzini – è il risultato più importante tra gli obiettivi che avevamo. Ogni anno vogliamo ricordare Alessandro in un clima di festa, tra sorrisi e divertimento, con l’aiuto dei tanti dirigenti, tecnici e volontari che gravitano intorno alla nostra società".

Il torneo, che ha avuto come slogan "Ale gioca con noi", ha visto vincere lo Spezia, che ha battuto in finale la Fiorentina per 2-1, ma anche diversi premi individuali, come il capocannoniere del torneo che è andato a Pietro Marabotti della Fiorentina, o il miglior portiere, vinto da Bradley Caprio del Pisa, o ancora il miglior giocatore del torneo, ovvero Andrea Candela dello Spezia. Quest’anno il Memorial ha interessato le categorie Esordienti under 13, con squadre dilettantistiche, ed Esordienti under 12, con squadre professionistiche.