Torneo Rocco, i premiati

Serata fantastica al Centro Tecnico di Coverciano per la consegna dei premi nazionali e cittadini ‘Nereo Rocco’. Un palcoscenico emozionante con personaggi famosi e filmati storici per una perfetta unione tra il calcio del passato e del presente. Regia organizzativa della Settignanese, guidata dal presidente Maurizio Romei. Riconoscimento di valore per il capitano della Fiorentina Luca Ranieri, premio Rocco per il personaggio emergente; premi nazionali per lo sport al direttore sportivo del Bologna Giovanni Sartori e alla carriera all’ex portiere viola e della nazionale Giovanni Galli; a Stefano De Grandis per il giornalismo sportivo. Riconoscimenti ‘Città di Firenze’ a La Compagnia dei Babbi Natale e alla Sestese campione d’Italia Juniores. Diavoli d’argento a Fabio Fabiani e al portiere dei record Vincenzo Sabatini, entrambi con oltre mille partite nei Dilettanti. Premiati Filippo Fani, allenatore rossonero vincitore Allievi regionali, il procuratore e opinionista Tv Costantino Nicoletti, Duccio Mazzoni giornalista di Lady Radio e l’arbitro di sicura affidabilità Jonathan Cornello. L’Associazione Allenatori e il presidente del Comitato Toscana Figc-Lnd Paolo Mangini hanno consrgnato un premio speciale a Maurizio Romei per le seimila panchine, un record mondiale in oltre 50 anni di carriera con una standing ovation di tutti i presenti.

A Coverciano erano presenti tantissime personalità. La sindaca Sara Funaro e il governatore Eugenio Giani hanno elogiato la Settignanese per essere un fiore all’occhiello dello sport fiorentino e per riuscire a portare avanti da 46 anni un torneo di calcio così prestigioso a livello nazionale. Presenti l’assessora allo sport Perini e Draghi per il Comune, Armentano per la Città Metropolitana, Vannucci per la Regione, il sindaco di Bagno a Ripoli Pignotti, Mangini, Bellocci, Titi, Matteini e Brogi per la Federcalcio, la delegazione degli allenatori, Renzo Ulivieri, Gramigni per gli arbitri, Taccetti del Coni, il direttore di Coverciano Francini e Furio Valcareggi fra i promotori dell’evento.

Francesco Querusti