Torneo Speroni: al via la sesta edizione con 21 squadre giovanili

Ritorna oggi il "torneo Speroni", giunto alla sesta edizione. Organizzato dal Progetto Intesa in collaborazione con le società Meletolè e gli Amatori del Birrino, si svolgerà in due diversi impianti: presso il comunale di Castelnovo di Sotto e presso il "Ristori" di Meletole.

Si tratta di un prestigioso torneo giovanile nazionale di calcio a 9 (esordienti), che vedrà protagonisti i ragazzi del 2013 per quanto riguarda le società dilettantistiche, e i nati nel 2014 per i tesserati delle squadre professionistiche che saranno la maggioranza. Si inizia alle ore 9: poi un’intera giornata di partite con premiazioni in programma alle ore 18.30, alla presenza di autorità, dei dirigenti e della famiglia Speroni. Oltre al Progetto Intesa, padrona di casa e organizzatrice, c’è anche la Reggiana tra le società partecipanti: ecco anche Juventus, Pisa, Sassuolo, Empoli, Cremonese, Cesena, Brescia, Modena, Fiorentina, Castellone, Bologna, Hellas Verona, Cittadella, Sudtirol, Perugia, Vicenza, Parma, Padova e Trento, per un totale di 21 squadre al via.

Il main sponsor dell’evento è Speroni Elettropompe.