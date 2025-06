Torneo Velox: 16 squadre ai quarti di finale tra Stadio della Vittoria e Gironella

Completata la prima fase, il torneo Velox dei record passa dalle 100 squadre iscritte a 16, quelle che hanno guadagnato gli ottavi di finale. La competizione di calcio giovanile curata alla Maceratese si trasferisce nel capoluogo per utilizzare lo Stadio della Vittoria e il "Gironella" di Villa Potenza, le sedi delle gare ad eliminazione diretta. Mentre il Velox Allievi riprenderà venerdì, gli ottavi della 36ª edizione per Giovanissimi scattano oggi. Questo il programma: alle 17.30 allo Stadio della Vittoria Corridonia - Jesina Aurora, a seguire alle 21 Portuali - Afc Fermo. A Villa Potenza, stessi orari, Camerino Castelraimondo- Invictus Rapagnano Grottazzolina, in serata Recanatese - Marotta Maroso Mondolfo. Domani alle 17.30 allo Stadio della Vittoria Ancona - Moie Vallesina, alle 21 Tolentino - Academy Civitanovese. A Villa Potenza, stessi orari, Vigor Castelfidardo – Maceratese e a seguire Campiglione - Vigor Senigallia.

Sono avanzate a punteggio pieno Corridonia, Portuali, Ancona e AFC Fermo.

an.sc.