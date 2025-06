Torneo Velox. Successi di Maceratese e della Recanatese

Trionfo e riscatto Recanatese, doppietta Maceratese. Oltre 1.500 spettatori hanno dato calore e colore alle finali del Torneo Velox allo Stadio della Vittoria di Macerata. La manifestazione organizzata dalla Maceratese (responsabile Marcello Temperi) ha decretato nuovi campioni gli Allievi della Recanatese e i Giovanissimi della Maceratese.

Allo Stadio della Vittoria molto emozionante l’ultimo atto del 47° Velox Allievi, deciso dai calci di rigore. In vantaggio con Chiavellini nel primo tempo, il Tolentino ha resistito nella ripresa agli assalti della Recanatese anche grazie alle parate di Bora. Nel finale, con più spazi, i cremisi hanno fallito proprio con Chiavellini le chance del bis e in pieno recupero ecco il pari di Maccaroni. Entrambe nei supplementari hanno cercato di prevalere ma il gol non è arrivato. Dagli 11 metri due errori del Tolentino, 4 su 4 della Recanatese di mister Bonfigli e festa giallorossa.

Ventiquattro ore prima era andata all’opposto per i leopardiani. Il 36° Velox Giovanissimi è terminato infatti con la netta affermazione dei padroni di casa della Maceratese. I Ratini si sono imposti 5-2 sui Giovanissimi della Recanatese e dunque sono riusciti nell’impresa di bissare il trionfo dell’anno prima. I biancorossi (in divisa verde) del tecnico Tartuferi hanno ipotecato la finale della 36ª edizione volando sul 3-0 dopo nemmeno un quarto d’ora, una partenza impressionante e con reti di qualità vedi lo slalom di Turchetti o la staffilata di Principi. Le altre reti di Pizzichini, doppietta, e Piercamilli, per la Recanatese due volte Carinelli.

Andrea Scoppa