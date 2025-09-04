Torrelaghese: che colpo!. In attacco ecco Maiorana

Super colpo in entrata della Torrelaghese che non si è lasciata sfuggire l’occasione Luca Maiorana. Classe ’93 ex Monsummano (con cui nella scorsa stagione è arrivata l’amara retrocessione dalla Promozione), LampoMeridien, PonteBuggianese, Castelnuovo, Pietrasanta, Seravezza (con cui vinse l’Eccellenza 2016/2017) e Tuttocuoio (con cui fece la D), il versiliese ’Ciccio’ Maiorana rappresenta un vero lusso per la Prima categoria.

Con questo innesto il club del presidente Mauro Lucarelli e dei principali dirigenti Massimo Ramacciotti e Alessandro Benedetti conferma la propria ambizione di lottare per i playoff in un campionato dove sulla carta le favorite per il titolo sono il Capezzano, la neo-promossa Carrarese Giovani... senza dimenticare le realtà lucchesi di Capannori, Corsagna e Porcari. Ma la Torrelaghese può dire la sua, avendo allestito un bel team.

L’emergente tecnico Riccardo Belluomini è già lì che studia su come far convivere i “tre tenori“. Lui vuol sempre le sue punte vicine come raggio d’azione e non troppo larghe, per combinare meglio. Potrebbe varare un 3-4-2-1 con Saviozzi (capocannoniere della scorsa stagione gialloviola con 17 reti) e Maiorana sotto al centravanti Baroni. Senza dimenticare le alternative Cappè (che ha una bella gamba) e fra centrocampo e trequarti gli altri giovani Ratti e Carella. Difesa e mediana poi sono state confermate in blocco, con le aggiunte di De Masi e di Borselli.

Simone Ferro