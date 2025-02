Torrelaghese e Corsanico stanno volando. Pari del Capezzano, sconfitta del Massarosa

In Promozione, dopo il pareggio 1-1 nel derby versiliese anticipato al sabato fra Pietrasanta e Forte dei Marmi, l’attesa era tutta per l’esito del big-match domenicale fra Real Cerretese e San Giuliano: lo 0-0 finale lascia tutto inalterato nella lotta al vertice... che diventa però sempre più a tutti gli effetti non solo una lotta a tre bensì a quattro perché oltre a Cerretese (che resta capolista a +3 sul Pietrasanta), bianconcelesti versiliesi e nerazzurri pisani c’è eccome anche la Lunigiana Pontremolese degli attaccanti versiliesi Mengali-Ceciarini-Mancini che continua a vincere e attende di sapere se gli ridurranno (e di quanto) la penalizzazione di 10 punti in classifica... senza la quale sarebbe seconda a -1 dalla vetta. Il Pietrasanta dal canto suo sa di non poter più lasciarsi sfuggire certe occasioni. Nelle ultime 6 giornate avrà gli scontri diretti (uno di fila all’altro, a metà marzo) con Cerretese fuori alla quartultima giornata e con Pontremolese in casa alla terzultima. Anche la matricola Forte, che è in piena lotta per un posto al sole nei playoff, sarà arbitro del campionato in parte ospitando al “Necchi-Balloni“ il San Giuliano fra tre settimane (alla quartultima).

In Prima categoria prosegue il magic moment della Torrelaghese che infila la seconda vittoria di fila ed il decimo risultato utile consecutivo. Ieri i gialloviola al Marco Polo Sports Center di Viareggio hanno schiantato 5-2 il Pieve Fosciana con la doppietta di Alessio Saviozzi (che sale a quota 15 centri in questo campionato!) ed i sigilli di capitan Edoardo Bonuccelli su rigore, di Baroni e di Lombardi. Il migliore in campo però è stato Petrucci. La Torrelaghese di Riccardo Belluomini non perde dall’8 dicembre (quando cadde 2-1 contro la capolista Montignoso)... e adesso può puntare dritta verso i playoff. Non vince invece da un mese il Capezzano (2 punti fatti nelle ultime 4 gare) che pareggia 1-1 a Mulazzo dopo esser passato in vantaggio con Cerri che insacca in tap-in dopo essersi fatto parare il rigore (procurato da Checchi). è comunque un punto che fa morale per i ragazzi di Riccardo Coli viste le tante assenze pesanti.

In Seconda categoria il Corsanico continua a volare: centra la 6ª vittoria nelle ultime 7 partite battendo 1-0 a domicilio la Folgore Segromigno Piano grazie al gol del ritrovato bomber Alessandro Pellegrini, che subentra al 75’ e all’82’ la risolve. Gli orange di Gabriele Mazzei chiuderanno anche in 10 per il rosso diretto a Leonardi Lari all’89’. Sconfitta esterna 1-0 del Massarosa.