"Torrenieri batte Montalcino 4-1: poker di Di Marco Giuseppe"

TORRENIERI

4

MONTALCINO

0

TORRNIERI: Viti, Belsanti, Bechi (40’ Martinez), Di Marco Matteo, Cruciani (65’ Ventrone Thomas), Bonsi, Cerbone, Bovini (72’ Vannini), Venuto (83’ D’Aniello Marco), Migliorini (52’ Lorenzetti), Di Marco Giuseppe. All. Ciacci

Montalcino: Trapassi, Gugliotta, Ciolli (30’ Berardi), Palumbo, Matteini, Spada (75’ Pecci), Vichi (75’ Bellavista), Trombesi, Scali (50’ De Iorio), Layani, D’Aniello. All. Francini

Arbitro: Matteo Martini di Arezzo

Marcatori: 45’ D’Aniello, 68’ e 77’ Venuto, 82’ e 94’ Giuseppe Di Marco.

TORRENIERI – Cala un bel poker il Torrenieri e dà una sonora sberla al Montalcino aggiudicandosi così il derby. La partita offre un primo tempo piuttosto scialbo e privo di emozioni con le due squadre impegnate per lo più ad interrompere sul nascere le manovre avversarie. La gara si trascina così fino al 45’ quando il Montalcino è in avanti e l’arbitro fischia un rigore per i biancoverdi tra le proteste dei giocatori del Torrenieri. Il direttore di gara si consulta con l’assistente e conferma il penalty che Francesco D’Aniello trasforma. A inizio ripresa, biancorossi subito al tiro ma Trapassi blocca a terra. Al 68’ azione veloce dei ragazzi di Ciacci e Venuto pareggia. al 77’ altra ripartenza del Torrenieri, traversone ed ancora Venuto porta i suoi in vantaggio. Infine, all’all’82’ e al 94’, Giuseppe Di Marco mette la parola fine alla gara e il Torrenieri può festeggiare una bella vittoria.

Andrea Falciani