"Torrenieri sconfitto 2-0 dal Fiesole"

TORRENIERI

0

FIESOLE

2

TORRENIERI: Viti, Belsanti, Caro, Di Marco M., Cruciani (12’ st Vannini), Sarri (35’ st Bonsi), Lorenzetti (21’ st Bovini), Cerbone, D’Aniello (17’ st Venuto), Migliorini (19’ st Ventrone), Di Marco G. Allenatore Ciacci.

FIESOLE: Raveggi, Meini (1’ st Maretti), Marchi, Martini (27’ st Labardi), Fantechi, Paggetti, Rachidi, Russo, Gigli (46’ st Barzini), Renna (44’ st Santini), Forconi (13’ st Malaman). Allenatore Selvaggio.

Reti: 45’ pt Renna (T), 9’ st Gigli (T).

TORRENIERI – Sconfitta interna per il Torrenieri, che cede 2-0 al Fiesole. In chiusura di primo tempo Renna sfrutta un errore dei padroni di casa e batte Viti. Nella ripresa al 9’ il centrocampo perde un ennesimo pallone sanguinoso, e Gigli ne approfitta per raddoppiare.