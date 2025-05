Torrenieri: Sorpresa in Prima Categoria con il Nuovo Presidente Simone Rossi

Grande rinnovamento la scorsa estate nel Torrenieri, dopo la retrocessione dal campionato di promozione: Simone Rossi è diventato presidente, mentre hanno preso le cariche di direttore generale e di direttore sportivo rispettivamente Gabriele Martelli e Lorenzo Mariotti. Novità anche nel settore tecnico con l’arrivo di Roberto Pasqui nel ruolo di mister (dopo aver giocato in biancorosso gli ultimi quattro anni) e per quel che riguarda tutta la rosa della squadra. Con queste premesse, le prospettive facevano pensare ad una stagione di transizione per amalgamare il nuovo gruppo. Invece, a sorpresa, il Torrenieri è stato protagonista di un ottimo campionato di Prima categoria… "Era una compagine molto giovane – sottolinea Pasqui – e l’aspetto psicologico aveva grossa importanza. Il fatto di aver ingranato già a metà girone di andata, ha creato quell’entusiasmo che ci ha consentito di arrivare secondi a pari punti con l’Atletico. In particolare ci hanno galvanizzato le vittorie in trasferta a Montalcino, Tegoleto e Bibbiena ed anche, paradossalmente, il clamoroso 7-3 subìto ad Acquaviva all’inizio del girone di ritorno, che ci ha fatto maturare uscendo dal campo tra gli applausi del pubblico di casa".

Siete arrivati anche al primo posto… "Sì, a quattro giornate dalla fine. Ma questa lunga rincorsa ci ha tolto quelle energie che sarebbero state fondamentali nello sprint finale".

Uno sguardo al futuro? "Il progetto andrà avanti e continuerò a lavorare con questo gruppo: i ragazzi hanno ulteriori margini di miglioramento e sono sicuro che la società ci starà, come sempre, vicino". Giuseppe Stefanachi