Torrenieri Un secolo di sport e passione

Cento anni di impegno, passione, sport e coesione. Cento anni di… biancorosso. E’ nata nel 1925 la prima società sportiva di Torrenieri e, dopo un secolo di gioie, cadute e soddisfazioni, la Polisportiva che ne culla oggi l’eredità è pronta a festeggiare lo straordinario traguardo delle cento candeline. Sabato 14 giugno si terrà, al dancing L’Etoile, il ‘Gran Galà del Centenario’: dopo il Salotto, in programma alle 18, si svolgerà una cena storytelling, a cura di Riccardo Lorenzetti, in cui saranno ripercorsi i momenti più significativi vissuti dalla società biancorossa, in cui saranno ricordate le persone che hanno fatto la storia dell’Associazione, con lo sguardo comunque rivolto al futuro.

"Abbiamo pensato a un evento che potesse celebrare al meglio i tanti volontari che, nel tempo, hanno portato avanti la nostra attività sociale – spiega il tesoriere ed ex presidente, Massimo Armini, tra gli organizzatori –: ci saranno oltre 100 invitati, tra sponsor, autorità e appassionati. Torrenieri è un paese di circa 1300-1500 abitanti, frazione di Montalcino, le risorse economiche sono quelle che sono. L’Associazione va avanti grazie al contributo dei partner, delle tante iniziative che organizziamo, dall’Estate Biancorossa, alla Befana Biancorossa, principalmente per i giovani ma non solo, quindi dall’impegno e dalla volontà della comunità, di cui cerchiamo di continuare a essere un punto di riferimento".

La Polisportiva Torrenieri è oggi presieduta da Simone Rossi, il consiglio direttivo conta 17 membri. Le attività ruotano principalmente intorno al calcio, con una squadra impegnata in Prima Categoria, una squadra nel campionato Amatori Usip, ma l’Asd gestisce anche una palestra, la Asso Gym che offre svariati programmi di allenamento ai tanti tesserati che la frequentano. "Il Gran Galà sarà un momento di ricordo e di ritrovo – sottolinea Armini –, in una scenografia dal grande colpo d’occhio". L’’antipasto’ dell’evento andrà in scena questo venerdì: la Biblioteca Arci di Torrenieri ospiterà, alle 17,30, l’incontro aperto al pubblico ‘Quattro Chiacchiere centenarie. Storie di famiglie biancorosse. Una passione lunga un secolo’, moderato da Antonio Veglio. I saluti di benvenuto saranno dell’assessore allo Sport del Comune di Montalcino, che patrocina le celebrazioni, Angelo Braconi.

Angela Gorellini