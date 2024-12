Torres-Lucchese 0-0, un punto dopo due sconfitte consecutive

Sassari, 15 dicembre 2024 – La Lucchese chiude il girone d’andata momentaneamente al quintultimo posto, con la Spal dietro e staccata di un solo punto, che giocherà alle 17,30 sul campo del Gubbio. Rossoneri alla ricerca di punti nell’ultima gara del girone d’andata. Gorgone squalificato deve fare a meno di Sabbione squalificato e di Magnaghi infortunato. Al loro posto Fazzi e Costantino. La Torres parte subito aggressiva e al 9’ ci prova con una conclusione di Varela, che termina ala lato. Al 15’ Fischnaller centra il palo alla destra di Palmisani, che comunque era sulla traiettoria. La Lucchese si fa vedere al 24’ con Tumbarello, ma il tuo tiro centrale va alto. Sono comunque i padroni di casa che provano a sbloccare il match e al 40’ Bretan calcia a botta sicura centrando però Gasbarro. In pieno recupero è Scotto che di testa, ma la palla di pochissimo alta sopra la traversa. Nella ripresa la Torres parte bene, ma la Lucchese prova a farsi vedere subito al 5’ con un destro debole di Saporiti. Al 15’ sono i sardi che con Varela, non sfruttano una disattenzione difensiva della Lucchese. I rossoneri non ci stanno e al 20’ con Saporiti su punizione prova a piazzarla nel sette, ma la palla non entra per un non nulla. La Lucchese sembra rientrata in campo con una cattiveria maggiore e al 28’ Saporiti, il più pericoloso dei sui impegna Zaccagno alla respinta con i pugni. Al 34’ Antoni prova a mettere ala centro un cross, ma è troppo lungo e Sasanelli e Quirini non ci arrivano. La Torres va vicina al vantaggio al 41’ con Mercadante, che di testa, chiama Palmisani alla deviazione salva risultato. Ancora pericolosa la formazione di casa con Fischnaller che con una girata impegna il portiere rossonero alla parata. Il finale di partita è di marca rossoblù che provano a sbloccare il match, ma il gol non arriva, la Lucchese invece si copre e manda in campo un altro difensore al posto di Saporiti. Arriva questo pareggio, che è un piccolo passettino in avanti, ma certamente nessuno si aspettava un girone d’andata così deludente.

Tabellino

Torres Lucchese 0 – 0

TORRES (3-4-2-1): Zaccagno; Mercadante, Antonelli, Idda (35’ st Dametto); Zecca (15’ st Zambataro), Brentan, Giorico, Guiebre; Scotto (35’ st Liviero), Varella (15’ st Nanni); Fischnaller. (A disp.: Petriccione, Petricciuolo, Coccolo, Diakite, Casini, Fabbriani). All.: Greco.

LUCCHESE (4-4-2): Palmisani; Gemignani, Fazzi, Gasbarro, Antoni; Quirini, Tumbarello, Gucher (19’ st Catanese), Visconti; Costantino (19’ st Sasanelli), Saporiti (45’ st Frison). (A disp.: Coletta, Allegrucci, Djibril, Selvini, Sasanelli, Botrini, Cartano, Leone). All.: Gorgone (squalificato; in panchina Testini).

Arbitro: Gasperotti di Rovereto.

Note: angoli 8-4; ammoniti Visconti, Fazzi e Giorico; recupero 1’ pt e 4’ st; spettatori 2.867.