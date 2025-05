Totopanchine. Forte scommessa Papi. Pietrasanta-Tocchini?

Tanto del mercato balla attorno alla questione GhiviBorgo-Viareggio. L’altro fattore che ha scosso è la retrocessione dalla Serie D del Follonica Gavorrano, club ambizioso e forte economicamente: i minerari del patron Mansi qualora ci fosse apertura per ripescaggio in D sarebbero in prima linea con ottime chance... altrimenti saranno la “mina vagante“ d’Eccellenza (nel girone A?). E ciò comporta conseguenze pure sul mercato.

Intanto una bella “rumba“ è già partita fra totopanchine e trattative. In Versilia il Pietrasanta potrebbe non aver più ’Beppe’ Della Bona specialmente qualora al tecnico massese arrivasse la tanto attesa chiamata dall’Eccellenza (a meno che non vada in porto l’affare col Viareggio, per cui i biancocelesti salirebbero nella tanto inseguita “categoria regina“). Tuttavia Della Bona potrebbe pure rimanere in Promozione ma cambiando panchina: lo vuole infatti la Pontremolese. In quel caso alla guida del Pietrasanta potrebbe arrivare Leonardo Tocchini che, dopo la parentesi ponsacchina, è corteggiatissimo anche dal Montecatini che vorrebbe riportarlo in terra termale. In Eccellenza al Castelnuovo se non resta ’La Faina’ Vangioni ecco che potrebbe esserci la promozione del numero 10 ’Gigi’ Grassi ad allenatore.

Capitolo bomber? Buffa resta a Massa e Sciapi a Fucecchio. Proprio alla Massese potrebbe arrivare in dirigenza quel Simone Lecchini appena venuto via da Pontremoli... e potrebbe portar con sé Matteo Verdi per il dopo Pisciotta. Ma la Massese ha già ben sondato anche i tecnici Stefano Turi (che non va a Seravezza in D dove hanno preferito Masitto per il dopo Brando) e Cristiano Rolla. Sul ds Lecchini ci sono pure Fezzanese (che è forte sul blocco Camaiore Barsottini-Zambarda-Chiaramonti), San Marco Avenza e Fivizzanese.

In Promozione panchine quasi assegnate al Mobilieri Ponsacco (Luca Polzella), PonteBuggianese (Roberto Falivena), Lampo Meridien (Marco Benesperi) e Forte dei Marmi (dove si va verso la scommessa Yuri Papi, che smetterebbe così di giocare lasciando la Carrarese Giovani).

