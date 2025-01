Tozzi che gol, è il Van Basten di Reggello. E Renzi firma una doppietta per la rimonta

Due giocatori della Costa d’Avorio, ma fiorentini d’adozione, in cattedra. Si tratta dell’attaccante Dosso e del centrocampista Sidibe, determinanti della vittoria del Chianti Nord sul Gambassi per 2-1. Il gol decisivo nel finale di gara per i chiantigiani è arrivato proprio da un bello scambio fra Dosso e Sidibe che realizza.

Fra i pali merita la citazione Top Mugnai della Sancascianese all’esordio (il titolare Minò è infortunato) che è stato fra i migliori ed è rimasto imbattuto. Due esterni bassi di difesa in evidenza sono a destra Federico Bottoni del San Clemente (arrivato a dicembre per rinforzare la squadra) e Mirko De Carlo dell’Audace Legnaia che sulla fascia sinistra è una sicurezza in difesa e propositivo in fase avanzata.

Grandi elogi ai due centrali di difesa: Leoni del Porta Romana che gioca bene e salva miracolosamente una rete e Piccini del Galluzzo che su calcio d’angolo si propone in attacco e segna un gran gol in mezza rovesciata, giocatore molto fisico e forte anche nei duelli aerei.

A centrocampo, oltre a Sidibe del Chianti Nord, spicca la classe e la forza della mezzala Alessandro Tozzi del Reggello che ha realizzato un gran gol al volo stile Van Basten agli Europei. Molto bene anche Chakyri del Novoli che è un costante punto di riferimento per la squadra e segna un pregevole gol.

In attacco un tridente offensivo da far paura a tutti vede come centravanti Tommaso Reale dell’Albacarraia, giocatore di valore e a segno anche domenica sull’ostico campo della Gallianese; insieme ad Alessandro Rocco del Settimello che si conferma generoso e di potenzialità, con impegno e fiuto per il gol. E anche l’esterno d’attacco Corti del Barberino Tavarnelle è una vera spina nel fianco delle difese avversarie e determinante nella vittoria contro l’Incisa.

L’allenatore Top è Francesco Pugliese dell’Albacarraia per competenza e passione, con la società che vuole centrare una salvezza che avrebbe il valore della vittoria di un campionato. Da ricordare che la prima classificata è promossa, l’ultima retrocede e per le altre promozioni e retrocessioni si disputano play off e play out.

Francesco Querusti