Tra campionato e coppa di calcetto. Versilia incanta a livello nazionale

C’è una squadra che tiene alto il nome della Versilia appassionata al Futsal. È il Versilia che incanta sia a livello regionale che, addirittura, nazionale.

Serie C1. Un tris di successi, condensato in pochi giorni, per suggellare una supremazia straordinaria, certificata da 10 punti di vantaggio in classifica sulla seconda. Contro il San Giovanni è un 10-5 firmato da Tintori 2, Pitondo 2, Bertoldi 2, Bandinelli 2, Cattani e Ciardelli. Poi è stata la volta del Verag Villaggio ad esser ‘matato’, stavolta per 7-3. Tris di Pitondo e doppiette per Tintori e Bandinelli. Infine è arrivato il 7-1 sul Five to Five con Gambino 2, Tintori 2, Bandinelli e Cattani a referto.

Classifica: Versilia 57; Futsal Torrita 47; Monsummano 46; Città di Massa 44; San Giovanni 43; Alberino 36; Tau Futsal 34; Ibs Le Crete 29; La 10 Livorno 24; Verag Villaggio 23; Virtus Poggibonsi 21; Five to Five 16; Deportivo Chiesanuova 15; Gf Rione 12; Firenze 8.

Coppa Italia. Versilia che conquista anche la qualificazione alla fase Nazionale. Contro il Città di Rieti, dopo il 5-6 dell’andata, è decisivo il 5-3 maturato ai supplementari. Versilia sempre avanti con Gambino e Tintori, prima, e Pitondo, poi per il 3-1 momentaneo. Rieti accorcia sul 3-2 e così si va ai supplementari. A 20 secondi dalla fine Tintori realizza il 5-3 che vale la qualificazione.

Femminile. Le ragazze dell’Atletico Viareggio passano 3-2 a Poggio a Caiano e restano in corsa. Decisive Lucarelli 2 e Carabba. “In gestione il primo tempo, un po’ più di sofferenza nella ripresa, ma successo meritato” analizza Guido Colonna.

Classifica: Atletico Viareggio, Futsal Pantere e Firenze 28; Poggio a Caiano 16; Worange Pistoia 14; San Giovanni e Dinamo Florentia 13; Follonica Gavorrano 9; Santa Maria a Monte 0. Sergio Iacopetti