Tra Coppa Italia e campionato. Passarini: "Qualificazione meritata, ma adesso pensiamo alla partita a Jesi»

"Bella reazione della squadra nella ripresa e qualificazione meritata". Si dice soddisfatto Paolo Passarini, allenatore del Tolentino, dopo il passaggio del turno nei quarti di Coppa, ai danni del Montegranaro. I cremisi hanno strappato il pass per le semifinali vincendo ai rigori regalandosi il derby con la Civitanovese. "Nel secondo tempo – aggiunge – la squadra ha cambiato passo, si è notata la differenza. Inoltre, ci siamo sbloccati su palla inattiva, sintomo del buon lavoro svolto in allenamento. Nel finale siamo stati un pizzico fortunati ad evitare il gol del vantaggio dei locali, andando poi a vincere ai rigori". Per la squadra cremisi assoluto protagonista il portiere Marricchi, autore di una prova di livello, con diversi interventi decisivi, oltre che la respinta sul rigore di Ruggeri, decisivo per le sorti del match. "Abbiamo ottenuto – continua Passarini – un successo fortemente voluto dal gruppo, sono convinto che questa partita possa rappresentare per noi un trampolino di lancio per il futuro e trovare continuità. Domenica andremo a Jesi, ci alleneremo intensamente nei pochi giorni che ci separano dalla sfida per ricaricarci mentalmente e fisicamente, per tornare presto al successo anche in campionato".

Marco Natalini