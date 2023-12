Tra oggi e domani si giocano le coppe di Seconda e Terza Categoria. Il Real Cava cerca la semifinale

Fermi i rispettivi campionati, che riprenderanno il 21 gennaio, si giocano un recupero e le partite di coppa per le squadre forlivesi di Seconda e Terza Categoria.

Seconda Categoria. Per la coppa Emilia-Romagna domani si gioca Real Cava-Rumagna valida per la semifinale. Nell’altro match in campo Ronta-Aurora. Nel girone O si giocherà invece mercoledì (ore 20.30) il recupero col quale il Collinello, attualmente quarto con 22 punti, ospita l’Aurora (9), penultima: i bertinoresi potrebbero avvicinare le capoliste Ronta e Rumagna appaiate a quota 26.

Terza Categoria. Nel memorial Renzo Resta, tra le squadre di Forlì e Rimini, si giocano oggi alle 14.30 i quarti di finale: Union Sammartinese-Dea Rimini e Junior Gambettola-Santa Giustina. In settimana già giocate Bagnolo-San Carlo, 4-5 dopo i calci di rigore (1-1 con autorete di Bagnara e gol di Giorgini) e Real Meldola-Vigne 3-0 (Zaccarelli, Greppi, Troci). Per la coppa Vitali, tra i club della Terza categoria di Ravenna oggi gli ottavi di finale: Junior Cervia-Carpinello Forlì 1919.

f. p.