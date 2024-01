Tra sette giorni il big match tra Ponte e Centese. Prima ancora ai box

In Prima categoria si osserverà un altro turno di riposo, prima di partire di slancio la domenica successiva. La capolista Centese in riva al Po sarà impegnata nello scontro al vertice con il Pontelagoscuro, formazione partita con il freno a mano tirato, ma che si è ripresa cammin facendo, risalendo fino alle posizioni di vertice. In casa biancoceleste la sosta ha permesso di recuperare gli acciaccati, tra cui bomber Pirreca; il 2024 ha portato però la cattiva notizia dell’infortunio di Alberto Finessi. L’esterno sinistro si era infortunato nell’ultima partita di campionato, gli accertamenti clinici hanno evidenziato per l’esterno offensivo la rottura del menisco e del legamento crociato: per lui il campionato è finito. Nell’ultimo mese la Centese ha pareggiato fuori casa con il Molinella, battuto i rivali del Galeazza in casa e, proprio nell’ultima giornata, ha avuto ragione della Copparese, partita che ha visto l’esordio di molti giovani di valore della società e del settore giovanile. E’ stato un girone d’andata disputato alla grande, in testa fin dall’inizio, chiuso con ben 7 punti di vantaggio sulle inseguitrici X Martiri, Persiceto e Ravarino, tutte alla medesima lunghezza di distanza. Nessuna operazione di mercato se non in uscita, con lo svincolo del giovane Innocenti. Da notare che la Centese mercoledì giocato un’amichevole a Finale Emilia, vinta 3-2. "Il risultato non conta – afferma il direttore sportivo Lorenzo Malaguti – anche se nessuno ci sta a perdere. E’ servita soprattutto a ritrovare il ritmo partita, quello che conta sarà farsi trovare pronti il 21 gennaio nella difficile trasferta a Pontelagoscuro, una sfida d’alta quota. Ci dirà se ci siamo arrugginiti o se siamo gli stessi che hanno dominato il girone d’andata. E’ uno scontro diretto importante soprattutto per noi, che vogliamo tenere a distanza una pericolosa rivale".

f. v.