Tracollo del Montevarchi, che prende quattro sberle dall'Orvietana

Arezzo, 13 ottobre 2025 – E' finito 0-4 l'incontro tra Montevarchi e Orvietana valevole per la 7a giornata di Serie D Girone E. Una giornata tragicomica per gli uomini di mister Marmorini che non sono riusciti quasi mai a stare in partita dimostrando un notevole passo indietro rispetto agli ultimi incontri. Il Montevarchi si ferma a 3 i risultati utili consecutivi e dovrà meditare in vista della trasferta contro il Camaiore che, nella situazione odierna, assume una grossa importanza. Il Montevarchi dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Prato, voleva continuare la propria striscia d'imbattibilità in campionato puntando ad ottenere un successo che avrebbe evidenziato nuovamente i progressi fatti in queste ultime settimane. Mister Marmorini ha dovuto fare a meno di sei giocatori tra cui i lungodegenti Nannini, Francalanci e Casagni a cui si è aggiunto anche Kondaj.

L'Orvietana, nonostante le quattro sconfitte in sei gare, ha fin qui ottenuto due successi prestigiosi contro il Prato e nell'ultima giornata nel derby umbro contro il Foligno. Mister Antonio Rizzolo, tornato in panchina dopo i recenti problemi di salute, schiera una formazione molto difensivista con cinque centrocampisti e Caon(autore di 4 gol in campionato) unica punta. Primi quindici minuti privi di vere e proprie occasioni al "Gastone Brilli Peri", ma l'Orvietana sembra per ora più frizzante e cerca di far chiudere la squadra valdarnese nella propria area di rigore.

Al 19' primo squillo del Montevarchi con la girata da angolo di Mencagli che finisce però larga rispetto allo specchio della porta. 120 secondi dopo l'Orvietana la sbloccare: lancio in verticale di Ricci a cercare Caon che sfugge a Siniega ea tu per tu contro Giusti non sbaglia, tra le proteste dei giocatori e del pubblico aquilotto che chiedevano una posizione di fuorigioco del 7 ospite. La reazione degli uomini di Marmorini arriva al 26' sempre con Mencagli da corner, ma anche in questo caso la frustata di testa del 9 risulta debole e centrale. Due minuti dopo la squadra umbra raddoppia: altro lancio in profondità a cercare Caon che prende posizione e si inventa un esterno destro delizioso dalla distanza che si infila all'angolino e risulta imparabile per Giusti.

Al 39' ancora Caon fa girare la testa alla difesa di casa prima con una progressione di 30 metri e poi con una splendida apertura per Simic, la cui conclusione viene salvata sulla linea da Siniega. Sempre il 19 montevarchino alcuni istanti dopo sfiora la rete di testa dopo un cross dalla destra di Cecconi ma la sfera sibila il palo alla sinistra di Formiconi. Dopo 60 secondi di recupero si conclude la prima frazione tra Montevarchi e Orvietana. Un primo tempo di grossa difficoltà per la squadra valdarnese che non è riuscita fino a questo momento a bloccare le iniziative della squadra in maglia bianca e soprattutto di Caon. Andiamo alla ripresa: Precisamente all'ora di gioco arriva il primo tentativo della ripresa con Caon che sfugge in velocità ma la sua conclusione ha solo potenza e poca precisione.