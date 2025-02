Traferta chiave. "Sangio, basta scuse: ora vittoria»

Dopo il solo punto rimediato tra Fezzanese e San Donato Tavarnelle la Sangiovannese vuol rialzare la testa nella difficilissima trasferta di Ostia, al cospetto dei bianco viola di Simone Minincleri che, dall’avvento di Daniele De Rossi alla presidenza, stanno compiendo un cammino d’alta classifica, non ultimo il successo conquistato a Figline che ha permesso di superare di un punto proprio gli azzurri di Bonura. Sul sintetico dell’Anco Marzio Nannini e compagni non possono perdere: i due passi falsi contro dirette concorrenti mettono il Marzocco nella condizione di dover assolutamente muovere la classifica anche in chiave futura, dovendo poi affrontare in successione avversari come Siena e sopratutto Montevarchi pronti a dare battaglia per raggiungere i rispettivi obiettivi nel rush finale di stagione. Proprio Marco Bonura sa benissimo che la tappa odierna non deve assolutamente essere fallita dai suoi ragazzi: "Dopo quanto fatto nelle ultime due settimane, dove ci abbiamo messo molto del nostro urge il riscatto e dobbiamo assolutamente fare punti contro un avversario che vive un momento davvero importante e che vanta valori non da formazione di bassa classifica, basta vedere l’organico che può vantare Minincleri. Il sintetico dalle ridotte dimensioni? Loro sono abituati a giocarci, ma noi non dobbiamo trovare scuse".

Torna Romanelli dalla squalifica, Cenci è recuperato appieno alla pari di Bocci ma sarà assente Foresta per una lesione muscolare accusata nel primo tempo di domenica. La squadra già da ieri è nel Lazio, un ritiro voluto da società e giocatori per non lasciare niente d’intentato per questa importante partita.

COSÌ IN CAMPO (14.30)

OSTIA (3-5-2): Morlupo; Pinna, Pontillo, Frosali; Vagnoni, Proietti, Mbaye, Cabella, Rasi; Kouko, Camilli. All. Minincleri

SANGIOVANNESE (3-5-2): Patata; Della Spoletina, Fumanti, Santeramo; Pertica, Nannini, Cenci, Romanelli, Arrighi; Rotondo, Gaetani.

Arbitro: Loris Graziano di Rossano

Massimo Bagiardi