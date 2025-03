Traguardo tagliato. Vigor e Corridonia centrano la salvezza

VIGOR

1

CORRIDONIA

2

VIGOR : Renzi, Rossini, Beruschi (16’st Baiocco), Tidei, Marcantoni (12’ st Tulli), Cicconofri, Perez, Compagnucci (16’st Natali), Guermandi, Mancini (38’st di Biagio), Marcantoni (43’st Piermartiri). A disp.: Caligari, Poggi, Sauchelli, Carinelli. All.: Pierantoni.

CORRIDONIA: Mazzocca, Marinelli, Bordi, Bedetta, Kakuli(12’ st Galdenzi), Dutto, Atzori, Pucci, Ulivello (46’st Diamanti), Ruzzier, Lattanzi. A disp.: Seghetti, Matrone, Carpineti, Prosperi, Marcellino, Cesaretti. All.: Fondati.

Arbitro: Cittadini di Macerata.

Reti: 18’ st Tulli, 19’ st Ruzzier, 43’ st rig. Ulivello.

La Vigor Montecosaro scende in campo alla ricerca del punto della tranquillità e il Corridonia per allontanarsi al più presto della zona pericolosa. Il risultato alla fine è di massima soddisfazione per entrambe in quanto con 35 punti all’attivo sono al momento irraggiungibili dalle avversarie. Al 18’ la Vigor si porta in vantaggio con Tulli, abile a sfruttare un disimpegno errato della difesa. Subito pareggia il Corridonia con Ruzzier che sfrutta una mischia. Il gol del vantaggio ospite al 43’ quando Atzori, una spina nel fianco della difesa, conquista il rigore assegnato a seguito dell’atterramento di Cicconofri, dal dischetto Ulivello dà la vittoria al Corridonia.

Quintino Pieroni