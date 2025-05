Traiana: sfida decisiva per restare in Serie D, Becattini chiede sacrifici

di Francesco Tozzi

"Ci giochiamo i sacrifici di due anni". Marco Becattini è pronto per l’appuntamento con il destino. Domani sera sapremo se il suo Traiana resterà aggrappato alla serie D o se dovrà tornare in Eccellenza per la seconda volta in due anni. L’allenatore ha chiesto ai suoi sforzi "disumani" in questa settimana, perché il match vale l’intera stagione, ma non solo: sarebbe un giusto epilogo dopo la retrocessione del 2023 che tanto fece discutere. "Abbiamo faticato tanto per conquistare la categoria – ha spiegato il trainer – e domani faremo di tutto per mantenerla. Ho chiesto ai ragazzi di fare grossi sacrifici in questa settimana, anche a casa con le proprie famiglie, perché sono convinto che in questo modo avranno ancora più voglia di raggiungere l’obiettivo. Abbiamo la fortuna di disputare la gara nel nostro stadio ed è un fattore che ci rende molto orgogliosi. La nostra speranza è quella di giocare di fronte a un pubblico che forse non si è mai visto a ". È stata un’annata di alti e bassi e Becattini ha ripercorso gioie e dolori di un gruppo che è stato condizionato anche da importanti infortuni.

"All’inizio siamo partiti bene con grande entusiasmo – ha aggiunto – poi abbiamo avuto qualche problema rischiando di perderci. Infine, nelle ultime nove partite, abbiamo fatto una grande rincorsa. L’unico rammarico è che sia finito il campionato, altrimenti avremmo potuto fare ancora di più". Rientreranno dalla squalifica due pedine fondamentali come Massai e Degl’Innocenti, ma non è detto che la maglia da titolare tocchi di nuovo a loro automaticamente. Becattini ha infatti apprezzato la prestazione degli 11 scesi in campo domenica scorsa al Fedini e potrebbe riproporre l’"albero di natale" con Tassi, Mannella e Marini a centrocampo e Zhupa e Sacconi a supporto di Iaiunese. "Anche il Figline viene da una vittoria di larga misura con il Livorno, quindi mi aspetto una squadra in fiducia che vorrà restare dentro. Speriamo di correggere eventuali errori commessi quindici giorni fa, sapendo che cercherà di farlo pure il Figline. Ce la metteremo tutta".