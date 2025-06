Trapani tenta il bomber Parigi. Ma Rimini prova ad alzare il muro

Era immaginabile che prima o poi sarebbe successo e ora il Rimini dovrà cercare di alzare il muro. Giacomo Parigi sarà sicuramente un pezzo pregiato del mercato estivo che sta per aprire ufficialmente i battenti. E c’è già chi si è fatto abbondantemente avanti. Si tratta del Trapani del vulcanico presidente Antonini che per l’attaccante aretino dei biancorossi è pronto a mettere sul piatto un offerta di quelle importanti. Importante per il club di Piazzale del Popolo e importante per Parigi che la scorsa stagione, quasi in punta di piedi, è arrivato in Romagna dall’Arzignano Valchiampo. Giornata dopo giornata le doti del centravanti si sono fatte sentire in campo. A suon di gol e di prestazioni. Così, con il passare dei mesi quell’attaccante del Rimini che la serie C ha scoperto in maniera prepotente forse un po’ tardi, ora è ambito da molti. Proprio come successo per Morra e Lamesta la scorsa stagione. Tanto che pure dalla B hanno fatto qualche sondaggio per Parigi che pure in cadetteria non ci starebbe affatto male. Naturalmente nel valzer degli attaccanti che ogni estate accende il mercato, sarà determinante la volontà di Parigi che con i biancorossi è sotto contratto anche per la prossima stagione con un’opzione per il rinnovo. Facile pensare che il centravanti, 29 anni compiuti qualche giorno fa, l’ipotesi di alzare ancora l’asticella sia di quelle allettanti. Ci saranno, quindi, da valutare i programmi del club di Piazzale del Popolo e poi decidere il da farsi. Il Rimini tenterà di tenersi stretto l’attaccante attorno al quale rifondare il reparto avanzato. E lo farà anche pensando anche agli altri giocatori di punta (da Longobardi a Garetto fino a Megelaitis) che nelle ultime settimane hanno messo in fila diversi corteggiatori. Una prova di forza con la quale la società della presidente Di Salvo dovrà confrontarsi. Ma prima c’è qualche altro nodo da sciogliere non di poco conto considerando che a pochi giorni dall’inizio di luglio e a un paio di settimane dall’inizio della preparazione, i biancorossi non hanno ancora fatto sedere in panchina un nuovo allenatore, dopo l’addio di Antonio Buscè che ormai risale a qualche mese fa. E presumibilmente per questo ci sarà da attendere ancora qualche giorno.