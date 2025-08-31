Trasferta a Gubbio. La Samb con Touré porta a casa un punto

SAMB 1 (3-5-2): Bagnolini 7; Bruscagin 6, Di Bitonto 6, Fazzi 6; Zallu 6,5, Djankpata 6, Carraro 6,5, Podda 6 (30’ st Signorini 6), Minta 6 (13’ st Ghirardello 6); Spina 6 (13’ st Niang 6), Tommasini 7 (38’ st La Mantia sv). A disp. Krapikas, Galli, Tentardini, Baroncelli, La Mantia, Sportolaro, Hraiech, Conti. All. Di Carlo 6

SAMB (4-2-3-1): Orsini 7; Zini 6,5, Pezzola 6, Dalmazzi 6, Tosi 5 (32’ st Battista); Alfieri 6 (44’ st Bongelli), Tourè 7; Konatè 6, Marranzino 5,5 (26’ st Napolitano 6), Scafetta 5,5 (1’ st Paolini 6); Eusepi 6,5 (44’ st Sbaffo sv). A disp. Grillo, Cultrato, Chelli, Lulli, Vesprini, Chiatante, Iaiunese, Tataranni. All. Palladini 6

ARBITRO; Giuseppe Vingo di Pisa 6 Assistente 1: Alberto Rinaldi di Pisa Assistente 2: Luca Granata di Viterbo Quarto Ufficiale: Gioele Iacobellis di Pisa Operatore FVS: Emanuele Bracaccini di Macerata

RETI: 18’ pt Tommasini, 45’ pt Tourè

NOTE: Spettatori 2.500 circa di cui 830 provenienti da San Benedetto del Tronto- Amm. Djankpata (G), Alfieri (S), Podda (G), Tourè (S), Palladini (S), Zini (S). Angoli 5-3 per il Gubbio. Rec. 5’ pt, 6’ st

Buon pari della Samb a Gubbio. 1-1 il risultato finale. Palladini deve fare a meno dell’infortunato Candellori. Al suo posto Tourè. In avanti Marranzino e Scafetta sugli esterni con Konatè sottopunta a ridosso di capitan Eusepi. In casa Gubbio si registra l’esordio del centrocampista Djankpata. 838 i tifosi rossoblù presenti al Barbetti di Gubbio. La Samb si fa vedere subito ad inizio gara con un paio di chiare occasioni da rete. Bagnolini è bravo su una punizione di Alfieri e poi si esalta al 17’ su una conclusione da distanza ravvicinata di Eusepi. Ma un minuto dopo il Gubbio passa in vantaggio. Sul colpo di testa di Zallu, Orsini compie un vero e proprio miracolo con Tommasini pronto nel tap in vincente. Rete convalidata dopo una lunga revisione dell’azione al FVS. Al 26’ la traversa salva Orsini su una conclusione a botta sicura di Tommasini. Il Gubbio legittima il vantaggio con altre azioni pericolose con l’estremo difensore rossoblù che è bravo anche su Carraro. Nei minuti finali del primo tempo la Samb si riaffaccia dalle parti della difesa umbra e al 45’arriva il pari di Tourè che di testa finalizza al meglio l’assist di Eusepi. E’ il Gubbio a rendersi particolarmente pericoloso nella ripresa con Orsini bravo in almeno quattro occasioni. Bagnolini al 28’ st respinge una conclusione di Zini da due passi. Le due squadre lottano fino alla fine ma il risultato non cambia.

Benedetto Marinangeli