Trasferta a L’Aquila. Esame Recanatese, vietate distrazioni

Siamo appena alla quarta giornata e dunque non è certo un esame di maturità ma la gara odierna a l’Aquila (inizio alle 18) rappresenta per la Recanatese il primo confronto, estremamente impegnativo, contro una big del girone che, sul mercato, ha fatto man bassa di elementi di categoria superiore, a partire dagli ex ascolani Tavcar e Buchel, passando per il bomber Claudio Sparacello (vice capocannoniere del girone D lo scorso anno con i suoi 13 gol nella Pistoiese) per giungere al centrocampista Enrico Zampa, transitato anche ad Ancona ed ex capitano del Matera. Il pezzo forte, tuttavia, crediamo sia stata la conferma di Pablo Ezequiel Banegas che, in due stagioni con i rossoblù, ha messo a segno la bellezza di 33 reti e rappresenta un velo valore aggiunto per la squadra ed uno spauracchio per gli avversari visto che con i suoi numeri può essere determinante in ogni momento. Novità invece in panchina con l’arrivo di Sandro Pochesci a cui non manca di certo, l’esperienza e di recente sulle panchine di Avezzano, Juve Stabia e Carpi. D’altronde gli abruzzesi, dopo il mediocre campionato scorso, hanno il solo obiettivo di salire di categoria, senza mezzi termini ed ogni altro risultato sarebbe una cocente delusione. Di fronte a siffatta compagine quindi i giallorossi sono chiamati alla classica partita perfetta e potrebbe pure non bastare per quello che abbiamo appena detto. La chiave del match sarà anche la tenuta difensiva dei ragazzi di Savini chiamati a stringere i denti e soprattutto non perdere nemmeno un attimo la lucidità e la concentrazione perché altrimenti ogni attimo di distrazione potrebbe essere davvero letale. Probabile almeno un minimo di turnover, almeno per quello che ci si può concedere e fermo restando il forfait di Chiarella e le assenze dei cosiddetti lungodegenti. Non ci sorprenderemmo se in porta ci fosse l’esordio di Fioravanti al posto di Zagaglia ma per il resto l’undici titolare non dovrebbe discostarsi molto da quello schierato con il Termoli. La gara è stata affidata alla direzione arbitrale di Tommaso Bassetti di Lucca (una quindicina di presenze in categoria), coadiuvato dagli assistenti Letizia Quartararo e Daniele Nesi entrambi della sezione di Firenze. Dunque ancora una terna toscana sul cammino dei leopardiani.

Probabile formazione: Fioravanti, Giusti, Fiumanò, Ghi, Mordini; Ferro, Domizi; Pierfederici, D’Angelo, Capanni; Lovotti.