Trasferta a Terni col rischio divieto per i tifosi amaranto

La decima giornata del girone B di serie C si concluderà questa sera con i due posticipi Carpi-Ascoli e Pontedera-Vis Pesaro. La prima sfida riguarda da vicino l’Arezzo e l’alta classifica con i marchigiani impegnati nella lotta ravvicinata per la promozione con gli amaranto e il Ravenna. Nell’anticipo giocato venerdì vittoria esterna (0-2) del Forlì sul campo della Torres con i sardi che proseguono in una crisi che pare irreversibile, mentre i romagnoli fanno un bel balzo in avanti nel gruppetto, che insegue, seppur a distanza il terzetto di testa.

Nelle gare del sabato da segnalare il successo in trasferta del Guidonia Montecelio a Gubbio (0-2) con la matricola laziale che rafforza la sua posizione in zona playoff. Si rilancia il Livorno che batte (2-1) in casa la Sambenedettese e conquista tre punti molto pesanti nella lotta salvezza. Pari (2-2) invece tra Pianese e Bra. Nel lunch match della domenica blitz della Ternana che passa a Campobasso e sale al quarto posto. Successo esterno anche per la Juve Next Gen a Rimini.

Per quanto riguarda l’Arezzo, la squadra di Bucchi sarà impegnata ancora fuori casa nel prossimo turno quando sarà di scena sabato al "Liberati" contro la Ternana. Trasferta a rischio divieto. L’Osservatorio per le manifestazioni sportive ha, infatti, demandato al Casms (comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive) l’individuazione di adeguate misure di rigore. La partecipazione dei sostenitori amaranto alla partita di Terni è dunque sub judice. In settimana è attesa una decisione definitiva.

A.L.