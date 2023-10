Trasferta a Vercelli. La Pro Patria alla prova del Piola. Colombo: "Serve l’impatto giusto»

BUSTO ARSIZIO (Varese)

Al Silvio Piola contro la Pro Vercelli scende in campo oggi alle 16.15 una Pro Patria che si vuole subito rialzare in campionato. "Sarà sicuramente una partita difficile - avverte il tecnico Riccardo Colombo - perché abbiamo speso tante energie sia fisiche sia mentali nell’ultimo incontro. Sarà perciò fondamentale avere subito un impatto sulla partita anche perché la Pro Vercelli è una squadra concreta e tosta e quindi noi dobbiamo essere pronti a livello mentale. Le bianche casacche, per gli ultimi risultati conseguiti, sono in una fase di fiducia. Il nostro avversario - aggiunge il tecnico dei tigrotti - è una squadra che segue molto il proprio allenatore, perché si vede che è fatta a sua immagine. Una formazione attenta, che sta sempre molto compatta e corta: non sarà pertanto facile per noi trovare gli spazi tra le linee e dovremo essere bravi ad avere l’atteggiamento giusto durante questa trasferta".Luca Di Falco