Trasferta amara a casa del Casalguidi. Niente da fare per il Maliseti Seano. Bisogna cambiare marcia in fretta

Casalguidi

1

Maliseti Seano

0

CASALGUIDI: Fiaschi, Taddei, Cappellini, Ghimenti, Campionini, Venturi, Robusto, Martini, Mallardo, Paccagnini, Maarouf. A disp. Niccolini, Tesi, Gaggioli, Niccolai, Sellaroli, Magazzini, Spadi, Macchia, Dani. All. Benesperi.

MALISETI SEANO: Mardale, Aiazzi, Menichetti, Paoli, Campani, Peschi, Rudalli, Picchianti, Llana, Robi, Cavalieri. A disp. Corradi, Bambini, Kouadio, Badiani, Amerighi, Perillo, Sensi, Shiqeri, Del Bianco. All. Carovani.

Arbitro: Subhan di Pontedera.

Reti: 25’ (r) Paccagnini.

Ancora una domenica sfortunata per il Maliseti Seano, che perde di misura sul campo del Casalguidi e resta inchiodato a quota 6 punti nel girone A di Promozione, in piena lotta per evitare i play out. Al 25’ il Casalguidi guadagna subito un calcio di rigore per un tocco di mano fortuito in mischia di un difensore ospite. Dal dischetto Paccagnini mantiene la giusta freddezza e non sbaglia, portando in vantaggio i padroni di casa. Il Maliseti prova a reagire nei minuti finali della prima frazione di gara, ma senza trovare mai il guizzo giusto per pareggiare i conti prima dell’intervallo. Si va quindi al riposo con la formazione di mister Carovani sotto di una rete. Nella ripresa i pratesi cercano di sbilanciarsi in avanti alla ricerca del pari. Picchianti da fuori, dopo un calcio di punizione, centra in pieno la traversa. Il Casalguidi tenta di chiudersi e ripartire in contropiede per chiudere definitivamente il match, ma Mardale è sempre attento sulle sporadiche folate dei padroni di casa. Si arriva quindi ai minuti di recupero con il risultato ancora in bilico.

Kouadio, appena entrato, mette dietro il pallone al limite per Amerighi, che calcia a botta sicura di piatto, ma trova il gran tuffo di Fiaschi a deviare il possibile 1-1. Nell’ultima occasione della gara ancora Picchianti pesca un gran tiro diretto all’incrocio dei pali su calcio di punizione, ma l’estremo difensore del Casalguidi si supera e vola a togliere il pallone dal sette, salvando i suoi e regalando loro una preziosa vittoria. Sconfitta immeritata, al contrario, per gli amaranto, che come al solito non riescono a girare in loro favore gli episodi chiave della partita.

L. M.