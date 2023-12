Trasferta amara a Rimini. Carrarese, una sconfitta che fa male al morale: "Occorre più cinismo»

Poco cinica e sfortunata, la Carrarese torna da Rimini con le pive nel sacco e zero punti guadagnati. Il gol di Morra a tre minuti dal novantesimo, arrivato sul rigore provocato da un fallo di mano dubbio di Imperiale (per Dal Canto "il pallone ha prima toccato la coscia, poi il braccio") è una punizione fin troppo severa per gli azzurri, colpevoli da un lato di non aver capitalizzato le proprie occasioni ma bravi, dall’altro, ad averne concesse poche agli avversari. La quinta sconfitta di campionato, condita dalle espulsioni eccessive per Della Latta e Illanes, fa male a morale e classifica perché adesso, a due giornate dalla fine del girone di andata, i marmiferi hanno perso definitivamente o quasi la chance di andare a comporre con Cesena e Torres un terzetto di testa. I bianconeri e i sardi si può dire che ormai facciano un campionato a parte dall’alto dei rispettivi 42 e 40 punti, lasciando alle altre la lotta per il terzo posto che permetterebbe comunque di accedere direttamente alla fase nazionale dei playoff.

Al momento, la terza piazza è in mano al Pescara di Zeman, salito a quota 30 punti grazie a tre vittorie nelle ultime tre. Al pari degli abruzzesi c’è quindi il Perugia del massese Baldini, che fin qui ha perso una sola volta in campionato, mentre Della Latta e compagni occupano il quinto posto con 28 punti, tallonati dal sorprendente Pineto e da un altalenante Pontedera, entrambe a meno 2. Sulla questione classifica, mister Dal Canto sabato non ha voluto tornare a parlare, ma dopo il pari con la Recanatese era stato categorico: "Non voglio fare un altro campionato mediocre". Per inseguire l’obiettivo di un campionato da protagonisti servirà però migliorare due dati, emersi ancora una volta in Romagna al netto del secondo errore arbitrale in due partite: il cinismo e le prestazioni in trasferta.

Sul primo aspetto il tecnico veneto è stato chiaro: "La squadra ha fatto una buona gara – ha detto nella sala stampa del “Neri“ – e ha creato diversi presupposti per passare in vantaggio specialmente nella prima mezzora del primo tempo. Abbiamo un problema nel far gol già dalla prima giornata pur creando occasioni per segnare di più. Ne prendiamo atto e magari proviamo a prenderne qualcuno in meno". Sulla questione trasferta – quella con il Rimini è la quinta sconfitta lontano dai “Marmi“ dall’inizio stagione – l’allenatore si è espresso così: "Il nostro terreno di gioco può darci un vantaggio se giochiamo in casa, mentre in trasferta in problema è più complesso e va cercato altrove, non nel tipo di campo".