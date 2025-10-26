Trasferta amara. Borgo Mogliano ko. Fa festa il Monticelli

Monticelli

1

Borgo Mogliano

0

MONTICELLI: Canullo, Vallorani, Fabi Cannella, Sosi, Diarra (32’ st Natalini), Filipponi, Petrucci, Galiè, Galli (15’ st Juba), Mariani Gibellieri, Vespa (32’ st Marini). All.: Stallone.

BORGO MOGLIANO: Conti, Benigni (1’ st Ruani), Mazzetti V. (1’ st Sako), Bah (29’ st Buresta), Appignanesi, Tarulli, Ismaini, Castelli (21’ st Bontempo), Curzi, Mongiello (37’ st Verdicchio), Mazzetti M. All.: Eleuteri.

Arbitro: Dovesi di Ancona.

Rete: 26’ st Mariani Gibellieri.

Sconfitta pesante per il Borgo Mogliano agganciato in classifica proprio dal Monticelli. I locali attaccano e gli ospiti fanno fatica a superare la diga di centrocampo, ma al 20’ si fa vivo ma Tarulli non impensierisce Canulla da ottima posizione. Nel finale Petrucci impegna Conti che vola per togliere la palla destinata all’incrocio. Nella ripresa il gol vittoria: al 26’ Mariani Gibellieri, su perfetto filtrante di Petrucci, batte Conti per il gol partita. E la dedica del Monticelli va all’ex Luca Bernabei, il giovane attaccante scomparso ieri dopo una lunga malattia.