Trasferta amara. Potenza Picena ko a Porto Sant’Elpidio

Porto Sant’Elpidio

2

Potenza Picena

1

: Finori, Bergamini, Amici, Misin, Del Moro, Squarcia, Gino Vallasciani (46’ Tiago Vallasciani), Capiato, Gibellieri (88’ Sakho), Mannozzi (73’ Carillo), Santori (79’ Forò). All. Palladini.

POTENZA PICENA: Giachetta, Wahi, Clementz (46’ Pietrani), Perfetti (74’ Morbidelli), Nasif (46’ Palacios), Rossini, Vecchione, Micheli, Nardacchione, Giaccaglia (46’ Avallone), Ruggeri (67’ Perrella). All. Natali (squalificato).

Arbitro: Bardi di Macerata.

Reti: 14’ rig. Gibellieri, 43’ Mannozzi, 76’ Rossini.

Note: Espulso al 90’ Avallone. Ammoniti: Gino Vallasciani, Rossini, Perfetti, Santori, Finori, Tiago Vallasciani. Corner: 5-6.

Trasferta sfortunata per il Potenza Picena, che esce sconfitto a Porto Sant’Elpidio. Potenza Picena viene colpito al primo tentativo con Clementz che stende Vallasciani in area e per l’arbitro è calcio di rigore. Dal dischetto Gibellieri non sbaglia e porta avanti i locali. I giallorossi non mollano e provano a farsi vedere dalle parti di Finori, che però non corre grossi pericoli. Nel finale di primo tempo, ecco la doccia gelata per i ragazzi di mister Natali, che subiscono il raddoppio firmato da Mannozzi. Nella ripresa subito Potenza Picena a farsi pericoloso con Wahi, ma il suo tiro viene spazzato sulla linea da un difensore. Gli ospiti accorciano però le distanze con Rossini sugli sviluppi di un corner. I giallorossi ci provano fino alla fine, ma poi restano anche in dieci per il rosso ad Avallone e la gara si chiude qui.