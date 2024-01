Trasferta amara. Potenza Picena ko nel finale. Festeggia l’Atletico Centobuchi

Atletico Centobuchi

2

Potenza Picena

1

ATLETICO CENTOBUCHI: Camaioni, Filipponi (35’ st Sharif), Fabi Cannella, Veccia (21’ st Cialini), Lanzano, Stacchiotti, Zadro (21’ st D’Intino), Pietropaolo, Galli, Picciola (13’ st Napolano), Liberati. All. Fusco.

POTENZA PICENA: Giachetta, Wahi, Rossini, Micheli, Cerquozzi, Clemenz, Perrella (37’ st Baccarini), Vecchione, Prosperi (24’ st Morbidelli), Giaccaglia (16’ st David Nasif), Ruggeri (46’ st Pietrani). All. Francucci.

Arbitro: Tavani di Jesi.

Reti: 25’ pt Clemenz, 38’ st Napolano, 48’ st Stacchiotti.

Note: espulso al 43’ st Wahi.

Nella ripresa l’Atletico Centobuchi sconfigge il Potenza Picena. Giallorossi subito messi alla prova dai locali con Wahi che dopo un paio di minuti salva sulla linea il tiro di Liberati. Dopo Rossini evita il peggio. Intorno al quarto d’ora Giachetta si oppone per due volte a Galli. Al 25’ arriva il vantaggio del Potenza Picena, Clemenz da pochi passi realizza un tap-in vincente. Nella ripresa l’Atletico al 38’ pareggia con Napolano che concretizza una mischia in area. Pochi minuti dopo il Potenza Picena ha la chance di tornare avanti, ma Camaioni si supera e tiene il risultato in equilibrio. Al 43’ st gli ospiti rimangono in dieci per l’espulsione di Wahi. Sulla successiva punizione Stacchiotti di testa segna il gol vittoria per i locali.