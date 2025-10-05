Trasferta da brividi. Recanatese ad Ancona. Servirà un’impresa

Alla vigilia della gara di Ancona, guardando in faccia la realtà, non ci sono molti motivi per nutrire grandi speranze. Anzitutto per la forza dei dorici, certificata dalla striscia aperta di quattro vittorie consecutive che hanno dichiarato in tutte le sedi di avere come l’obiettivo il primo posto e per raggiungerlo hanno condotto una campagna acquisti sontuosa con l’arrivo, tra gli altri, dell’ex Andrea Zini che, dopo vari contrattempi, proprio ora sta ritrovando il top della condizione.

Non c’è ovviamente solo lui da temere ed occhio, in particolare a Daniel Kouko, il terminale offensivo dei biancorossi perché, salvo sorprese, lo schieramento dei padroni di casa sarà lo stesso della Recanatese, ossia il 4-2-3-1, oggi molto in voga. Dall’altra parte non mancano i problemi di formazione con Chiarella che probabilmente non ha ancora nelle gambe i novanta minuti (seppur regolarmente convocato) e D’Angelo che ha avuto in settimana la noia di un attacco influenzale. In più c’è Zagaglia squalificato ed i ben noti e pesanti infortuni di Re e Ghio, senza contare i lungodegenti.

"Partita importante – ha commentato ieri Mirko Savini – nella quale vogliamo far bene per noi stessi, per la società e per i tifosi. Alleno quotidianamente i ragazzi e so quanto sacrificio, abnegazione ed impegno mettono nel lavoro quotidiano. L’avversario lo conosciamo: è solido, esperto, bravo nei duelli e con ottime individualità. Noi sappiamo che dobbiamo resettare i sessanta minuti post espulsione con il San Marino, con fiducia e con l’atteggiamento di chi vuole conquistare dei punti. Attraverso la prestazione dobbiamo esser bravi a portare dalla nostra parte l’episodio positivo che poi incide sul risultato e ci fa crescere nell’autostima".

Già, la chiave è proprio quella e la ripetiamo spesso: è imprescindibile giocarla con lucidità ma anche con grande agonismo che chiaramente non deve trascendere nella foga. Quasi una "linea sottile" che è d’altronde quella che contraddistingue le squadre di alto livello. Ovvio poi che, quando trovi davanti gente tecnicamente di spessore e pure smaliziata, il margine di errore è sostanzialmente inesistente. Non abbiamo fatto cenno alla tradizione pesantemente negativa che dovrà essere per i giallorossi uno stimolo ulteriore per cercare di invertire la rotta.

Probabile formazione: Fioravanti; Giusti, Cocino, Fiumanò, Mordini; Ferro, Domizi; Ciccanti, D’Angelo, Capanni; Lovotti.