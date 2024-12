Trasferta in Ciociaria. Atletico Ascoli a Sora: allarme campo pesante

Le pessime previsioni meteo e la pioggia caduta ieri ininterrottamente nel Centro Italia, lasciano già ipotizzare che il manto erboso dello stadio ‘Claudio Tomei’ di Sora domani sarà certamente pesante. L’Atletico Ascoli partirà già oggi pomeriggio in direzione ‘Ciociaria’ per preparare al meglio l’ultima trasferta di questo fantastico 2024. Una gara che nasconde parecchie insidie, prima tra tutte proprio quella delle condizioni meteo. Il Sora in casa finora non ha mai vinto e sogna di mettere a segno il primo ‘colpaccio’ proprio contro la squadra rivelazione di questo Girone F di Serie D. L’Atletico Ascoli, nelle ultime tre giornate ha conquistato solo due punti pareggiando contro Vigor Senigallia e Teramo e perdendo domenica scorsa in casa contro il Termoli, e vuole chiudere in bellezza il girone d’andata. Mister Simone Seccardini potrà contare sul rientro del portiere Thomas Pompei che ha scontato le sue lunghissime quattro giornate di squalifica e sul nuovo attaccante Lorenzo Didio, centravanti classe 2004 che andrà quindi ad affiancarsi al ‘bomber’ Jonathan Ciabuschi e a Francesco ‘Checco’ Maio. Un rinforzo di qualità quello dell’ex Rimini e Chieti che lo scorso anno aveva giocato proprio a Sora, dove domani tornerà da ex al ‘Tomei’.

Il Sora che aveva già perfezionato gli acquisti del difensore centrale Roberto Ferrari classe 2000 proveniente dal Chieti, della prima punta Giovanni Pacchioni proveniente dalla Sammaurese (serie D girone D) e del terzino sinistro classe 2005 Gennaro Tortora proveniente dall’Acireale (serie D girone I), ieri ha comunica il perfezionamento dell’ingaggio del giovane centrocampista classe 2006 Amedeo Mellini proveniente dalla Salernitana (Primavera 2). Il centrocampista nativo di Tarquinia vanta trascorsi nei settori giovanili di Ternana, con cui ha militato nelle formazioni Under 15, Under 16 ed Under 17, prima di trasferirsi nella scorsa stagione nel Pescara ed in questa attuale nella Salernitana dove ha militato nel campionato Primavera 2. Il giovane atleta ieri si è allenato già con il gruppo ed è a disposizione del mister Massimiliano Schettino.

Valerio Rosa