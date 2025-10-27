Trasferta spigolosa (12 ammoniti) per la FalkGalileo bloccata sullo 0-0 dal San Damaso. Il Vetto vince il big match con il Fellegara. Remuntada dell’Atletic Montagna. La rincorsa è terminata: Rubierese in vetta. Guastalla flop

Dopo una lunga rincorsa, la Rubierese guarda tutti dall’alto nel girone C di Prima categoria. Nella domenica dei cambi al vertice, i biancorossi di mister Iemmi sbancano con un secco tris il terreno della Campeginese e mettono la freccia sul Guastalla, beffato in casa nell’anticipo dalla Virtus Libertas. Al 20’ magia da fuori del regista Bovi che pesca l’angolo basso, quindi penalty di Vanacore procurato dall’imprendibile ex scandianese Matteo Ferrari cui è mancato solo il gol. Nella ripresa Vanacore offre l’assist per il tocco da pochi passi di Faella. Spigolosa trasferta (alla fine 12 ammoniti equamente distribuiti) per la FalkGalileo bloccata sul nulla di fatto dall’ex regina San Damaso: chances cittadine con percussione di Guidetti parata dal portiere al pari dell’incornata di Redo e della conclusione di Grotti. Non si adatta allo stretto sintetico della Madonnina lo United Albinea che cede 4-2, nonostante il provvisorio pari di Silipo su punizione che poi accorcerà sul 3-2 nella ripresa; per i locali classico gol dell’ex firmato dall’opportunista Shpijati.

Risale la china la Povigliese che inanella il terzo hurrà di fila esultando al "Barani" di Barco grazie al penalty del bomber Remigini proprio allo scadere del primo tempo. Nel girone parmense si conferma leader l’Atletico Bibbiano Canossa che con pazienza risolve il rebus Palanzano: al 57’ discesa di Grassi sulla sinistra con cross in area che trova la battuta al volo del mancino Cilloni imparabile nell’angolino basso, quindi su affondo del neo-entrato Chierici arriva il gol-tranquillità di Lumetti.

Remuntada da 0-2 a 3-2 nel giro di 6’ al Centro Coni per l’Atletic Progetto Montagna sullo Sporting Cavriago che vale lo scettro ai bismantovini anche grazie all’impresa del Vetto che batte di misura il Boma Fellegara. Per i locali sfortunata autorete di Montermini e shoot da fuori siglati da Bertolani e Sironi, mentre i cavriaghesi avevano sbloccato col gol-lampo al 1’ di Sonko in contropiede e con lo stesso Sonko ad inizio ripresa.

Nel big-match di Vetto match-winner per i locali al 25’ Cavalletti che incrocia su suggerimento dalla fascia del mediano Ruffini, poi l’ex regina centra anche un palo. Sbarcano in zona play-off gli Original Celtic Bhoys che matano il Carpineti grazie a Boukal. Primo punto dell’era di mister Burani alla corte della Borzanese che strappa il pari a Ciano nel feudo della Barcaccia.

Esonda nella ripresa il Reggiolo sul campo mignon del San Paolo capace di ricucire sul 2-2 dopo l’acuto di Sola e il penalty di Cerchiara; nella ripresa Addae, un’autorete e Barbieri firmano il blitz della truppa di mister Padula. Con un gol per tempo la Virtus Mandrio si regala il derby con la Virtus Bagnolo punturata dall’opportunista Culzoni e dal rigorista Calanca.

Rivoluzione nel girone A di Terza categoria dove il Gatta si scuce il primato scivolando nel derby di Felina (decide Mirra). Salgono al comando a braccetto Puianello e Coviolo a suon di tris: i matildici violano Collagna grazie allo shoot e alla punizione di Briselli, inframmezzate dall’assolo di Gallinari che salta anche il portiere e insacca a porta vuota. I cittadini liquidano gli Amici di Davide grazie a Sassi, Zaccone e la new-entry Arcuri prelevato dalla FalkGalileo. Un penalty di Ferrari e il neo-entrato Einar Lusetti firmano l’impresa corsara della Plaza sul Cavriago.