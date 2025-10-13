Trasferta umbra amara. Il Camaiore non punge

Sporting Trestina 2 Camaiore 0

SPORTING TRESTINA (4-4-2): Bonifacio 6; Ubaldi 6,5, Sensi 7, Scartoni 6,5 (17’ s.t. De Meio 6,5), Giuliani 6; Nouri 6,5, D’Angelo 6 (25’ s.t. Ferrarese 6), Tolomello 5,5, Mercuri 7 (17’ s.t. Cuccarini 6); Priore 6 (25’ s.t. Manfredi 6), Ferri Marini 8 (40’ s.t. Dottori s.v.). All. Calori 7.

CAMAIORE (4-3-1-2): Di Biagio 6; Casani 6, Accorsini 6, Diana 6, Tavernini 6; Marcucci 5,5 (32’ s.t. Belli 5,5), Grilli 5,5 (5’ s.t. Camaiani 6), Bigica 6; Bartelloni 6,5 (5’ s.t. Usseglio 5,5); Magazzù 6,5 (28’ s.t. Kthella 6,5), Bongiorni 5,5 (28’ s.t. Raineri 5,5). All. Cristiani 5,5.

Arbitro: Paul Aka Iheukwumere de L’Aquila (assistenti di linea Leonardo D’Andrea di Viterbo e Alessio Fiore di Roma 1).

Reti: 43’ p.t. Ferri Marini; 31’ s.t. Ferri Marini.

TRESTINA – La trasferta era insidiosa e lo si sapeva alla vigilia. Ma forse, alla luce degli ultimi ottimi risultati conseguiti dai bluamaranto, nessuno pensava di tornare a casa con le pive nel sacco. E invece la trasferta umbra, sul campo del Trestina si è rivelato ancor più ostica e difficile con il Camaiore battuto 2-0 da una squadra che, almeno a inizio stagione, non aveva dato prova di particolare pericolosità. La sconfitta di ieri pomeriggio semmai conferma un trend particolare della squadra di Cristiani che, in questo scorcio iniziale di stagione, si è dimostrato forte con le forti; ma, purtroppo, non altrettanto brillante con le squadre che, almeno sulla carta, dovrebbero essere più alla portata. Ed è forse su questo aspetto che Cristiani dovrà lavorare visto che domenica prossima, in casa, il Camaiore ospiterà il Montevarchi, terz’ultimo in classifica.

Servirà di lezione la sconfitta di ieri a Trestina, maturata soprattutto grazie a due autentiche magie di Ferri Marini che non a lacune vere e proprie dei versiliesi. locali partono subito con buon piglio: all’11 Priore di testa non trova la porta, al 13’ un colpo di testa di D’Angelo manda il pallone sulla traversa. Al 20’ ed al 23’ gli altotiberini rischiano per errori di Tolomello che si fa rubar palla da Bartelloni, che nel primo caso mette in azione Magazzù che insacca (rete vanificata da un fuorigioco), nel secondo va al tiro ma la mira non è precisa. Al 43’ Ferri Marini si procura una punizione al limite e con una splendida punizione la trasforma in gol.

La ripresa scorre senza sussulti fino fino (31’) alla seconda perla di Ferri Marini, che va in gol con un destro al volo da fuori area. Solo nel finale il Camaiore va alla conclusione (punizione di Kthella respinta da Bonifacio al 43’, tiro sull’esterno della rete di Grilli al 44’).